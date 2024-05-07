Василий Карасёв высказался о своей работе в МБА за два сезона

Главный тренер МБА Василий Карасёв порассуждал о своей работе в московской команде за два сезона в Единой лиге ВТБ.

«Если тренер говорит, что он сделал всё как надо, то это плохой тренер (смеётся). Понятно, что можно было сделать что-то лучше и в первом сезоне, и во втором. Но все мы люди, все мы делаем ошибки, не только игроки, но и тренеры. И ещё раз повторюсь, что на этих ошибках мы должны учиться, становиться сильнее и лучше, чтобы в следующем году эти ошибки не сделать.

Но я могу сказать, что в целом, если брать эти два сезона, то, чего мы хотели, в принципе, мы, наверное, этого добились. Мы показали, что российские игроки могут играть, могут играть без иностранцев, могут развиваться. Та же молодёжь может подключаться и получать время, вот тот же Паша Исмаилов.

В них просто надо верить. Концепция клуба, которая изначально предполагалась, она приносит свои плоды, свои результаты.

Очень много людей подходит и говорит, что им нравится эта ситуация в МБА, что играют российские игроки. Они видят, что этот парень ещё вчера где-то бегал, а тут он уже играет на большой площадке — в Единой лиге ВТБ, хотя прошло всего год или два.

И я надеюсь, что это в большей степени будет стимулировать российских ребят идти в баскетбол, и они прекрасно будут понимать, если они будут работать, чего могут достичь. Я думаю, что это очень важно», — сказал Карасёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью Василия Карасёва на «Чемпионате».