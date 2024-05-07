Баскетболист «Локо» Миллер назвал причины поражения от УНИКСа в первом матче полуфинала

Защитник «Локомотива-Кубани» Патрик Миллер прокомментировал поражение в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против УНИКСа (75:78).

«В первой половине нам не хватило жесткости в защите, а в нападении не добрали свои очки, слишком мало было движения в атаке. Но после перерыва разогнались, начали делиться мячом, принимать более эффективные решения, и игра стала налаживаться. Но такой баскетбол нужно было показывать с первых минут… Что ж, сделаем выводы и проведём работу над ошибками. Посыпать голову пеплом точно не надо, я уверен, что это будет непростая и длинная серия. Главное, что мы боролись до последних секунд как команда. Это очень важно, поэтому я уверен, что ко второму матчу мы будем готовы лучше — добавим энергии, жесткости и напора со стартового вбрасывания. Думаю, что и в этом матче результат был бы другим, но мы слишком поддались эмоциям в начале встречи. Нужно уметь сохранять холодную голову, концентрироваться на деталях и выполнять план на игру. Если следовать этим простым правилам — всё будет хорошо», — сказал Миллер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Второй матч серии между УНИКСом и «Локомотивом-Кубанью» состоится 8 мая в Казани.