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Леброн Джеймс в сопровождении телохранителей посетил Гран-при Майами Формулы-1

Леброн Джеймс в сопровождении телохранителей посетил Гран-при Майами Формулы-1
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Популярный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс посетил Гран-при Майами Формулы-1.

Однако, когда Джеймс собирался уезжать, его окружила толпа фанатов, которые не давали пройти ему и пытались сделать фотографию с ним.

Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» уже закончил борьбу в нынешнем сезоне НБА. В первом раунде плей-офф калифорнийский клуб уступил «Денвер Наггетс» со счётом 1-4. Спустя несколько дней стало известно, что руководство «озёрников» приняло решение уволить главного тренера клуба Дарвина Хэма.

Ранее североамериканский журналист и обозреватель Los Angeles Times Дэн Войке сообщил имена двух главных кандидатов на пост тренера «Лос-Анджелес Лейкерс».

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