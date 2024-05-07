Игрок «Локо» Елатонцев: в первой половине матча с УНИКС — играли слишком мягко

Центровой «Локомотива-Кубань» Кирилл Елатонцев, который был признан «Чемпионатом» и Единой лигой ВТБ лучшим молодым игроком сезона-2023/2024,

«В первой половине матча не смогли сдержать соперника — играли слишком мягко в защите и позволяли УНИКСу свободно атаковать. Всё это отразилось на атаке, привнесло неуверенность в наши действия. Во второй половине перестроились, почти сравняли счёт, но догнать соперника уже не успели, а где-то и удача отвернулась от нас…

Тем не менее, мы боролись до конца, поэтому матч был с таким обилием жёсткого контакта и накалом — в плей-офф только так. Единственная возможность переломить ход таких поединков — сохранять холодную голову и стараться выполнять установки тренера. Мы это уже не раз доказывали по ходу сезона в играх против того же УНИКСа», — приводит слова Кирилла пресс-служба клуба.