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«Тебе следует держать язык за зубами». Пэт Райли обратился к Джимми Батлеру

«Тебе следует держать язык за зубами». Пэт Райли обратился к Джимми Батлеру
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Президент «Майами Хит» Пэт Райли, некогда возглавлявший команду в качестве главного тренера, резко раскритиковал слова форварда команды Джимми Батлера. Ранее Батлер заявил, что будь он на площадке во время игр с «Бостон Селтикс» и «Нью-Йорк Никс», то с лёгкостью нанёс им поражение.

«Если ты не играешь на площадке против «Бостона» или против «Нью-Йорк Никс», то тебе следует держать язык за зубами, когда ты критикуешь эти команды», — приводит слова Райли портал NBC Sports.

Напомним, Батлер из-за травмы не смог принять участие в серии первого раунда с «Бостон Селтикс». Коллектив из Флориды уступил в серии со счётом 1-4 и не смог повторить прошлогодний успех, когда «Хит» удалось добраться до финала.

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