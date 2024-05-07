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Стал известен победитель награды «Новичок года» по итогам регулярного сезона НБА 2023/2024

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма признан лучшим новичком года по итогам регулярного чемпионата НБА сезона-2023/2024.

По итогам голосования он набрал 495 очков. Второе место занял игрок «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен, набравший 295 очков. Третьим стал Брэндон Миллер (86) из «Шарлотт Хорнетс»

Ранее сообщалось, что Вембаньяма стал первым игроком в истории лиги, которому в конкретном сезоне удалось набрать как минимум 1500 очков, сделать 250 блок-шотов и реализовать 100 трёхочковых бросков.

В минувшем регулярном сезоне француз принял участие в 71 матче, набирая в среднем 21,4 очка, 10,6 подбора и 3,9 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,5, трёхочковых — 32,5.

По итогам регулярного чемпионата «Спёрс» финишировали на 14-м месте в Западной конференции с 22 победами при 60 поражениях.

Виктор Вембаньяма сделал приятный сюрприз юному фанату: