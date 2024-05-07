43 очка Брансона помогли «Нью-Йорку» обыграть «Индиану» в первом матче серии

Закончился первый матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 121:117.

Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Брансон, который записал в свой актив 43 очка, шесть подборов и шесть передач. Лучшим в «Индиане» стал Майлз Тёрнер, который набрал 23 очка, сделал два подбора и три передачи.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Нью-Йорк Никс». Следующий матч между командами состоится 9 мая в Нью-Йорке. Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Никс» финишировали на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Индиана» закончила сезон на шестом месте Востока.