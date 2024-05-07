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43 очка Брансона помогли «Нью-Йорку» обыграть «Индиану» в первом матче серии

43 очка Брансона помогли «Нью-Йорку» обыграть «Индиану» в первом матче серии
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Закончился первый матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 121:117.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2024, вторник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
121 : 117
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Йорк Никс: Брансон - 43, Дивинченцо - 25, Харт - 24, Ануноби - 13, Хартенштайн - 13, Робинсон - 2, Ачиува - 1, Макбрайд, Милтон, Бёркс, Джеффрис, Дьяките, Симс
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 23, Сиакам - 19, Макконнелл - 18, Топпин - 12, Несмит - 12, Нембард - 11, Джексон - 8, Шиппард - 8, Халибёртон - 6, Уокер, Браун, Джонсон, Макдермотт, Смит

Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Брансон, который записал в свой актив 43 очка, шесть подборов и шесть передач. Лучшим в «Индиане» стал Майлз Тёрнер, который набрал 23 очка, сделал два подбора и три передачи.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Нью-Йорк Никс». Следующий матч между командами состоится 9 мая в Нью-Йорке. Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Никс» финишировали на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Индиана» закончила сезон на шестом месте Востока.

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