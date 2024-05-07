54 очка Таунса и Эдвардса помогли «Миннесоте» победить «Денвер» во втором матче серии

Сегодня, 7 мая, в Денвере состоялся второй матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между местным «Денвер Наггетс» и «Миннесотой Тимбервулвз». Гости одержали победу со счётом 106:80 и увеличили преимущество в серии – 2-0.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс. На его счету 27 очков, 12 подборов и одна результативная передача. Его партнёр по команде защитник Энтони Эдвардс отметился 27 очками, двумя подборами и семью передачами.

Самым результативным в составе «Денвера» стал тяжёлый форвард Аарон Гордон. Он набрал 20 очков, совершил четыре подбора и отдал две передачи. Центровой Никола Йокич отметился 16 очками, 16 подборами и восемью передачами. Следующий матч между командами состоится 11 мая, начало в 4:30 мск.

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