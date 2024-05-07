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54 очка Таунса и Эдвардса помогли «Миннесоте» победить «Денвер» во втором матче серии

54 очка Таунса и Эдвардса помогли «Миннесоте» победить «Денвер» во втором матче серии
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Сегодня, 7 мая, в Денвере состоялся второй матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между местным «Денвер Наггетс» и «Миннесотой Тимбервулвз». Гости одержали победу со счётом 106:80 и увеличили преимущество в серии – 2-0.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
07 мая 2024, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
80 : 106
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Гордон - 20, Йокич - 16, Холидэй - 13, Портер - 9, Маррей - 8, Колдуэлл-Поуп - 4, Джексон - 3, Браун - 2, Строутер - 2, Пикетт - 2, Ннаджи - 1, Тайсон, Джордан, Уотсон
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 27, Таунс - 27, Александер-Уолкер - 14, Рид - 14, Андерсон - 6, Макдэниелс - 5, Конли - 4, Майнотт - 3, Мур - 2, Моррис - 2, Гарза - 2, Маклафлин, Уоррен, Миллер

Самым результативным игроком матча стал центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс. На его счету 27 очков, 12 подборов и одна результативная передача. Его партнёр по команде защитник Энтони Эдвардс отметился 27 очками, двумя подборами и семью передачами.

Самым результативным в составе «Денвера» стал тяжёлый форвард Аарон Гордон. Он набрал 20 очков, совершил четыре подбора и отдал две передачи. Центровой Никола Йокич отметился 16 очками, 16 подборами и восемью передачами. Следующий матч между командами состоится 11 мая, начало в 4:30 мск.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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