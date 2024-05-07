Финч раскритиковал Маррея за то, что тот выбросил тепловой пакет на паркет во время игры

Главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» Крис Финч раскритиковал разыгрывающего «Денвер Наггетс» Джамала Маррея за то, что тот выбросил тепловой пакет на площадку во время одного из эпизодов.
«Это непростительно и опасно… Конечно, нельзя допускать, чтобы такое происходило», — сказал Финч на пресс-конференции после матча.
Видео доступно на YouTube-канале Chaz NBA. Права на видео принадлежат НБА.
Напомним, сегодня, 7 мая, в Денвере состоялся второй матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между местным «Денвер Наггетс» и «Миннесотой Тимбервулвз». Гости одержали победу со счётом 106:80 и увеличили преимущество в серии – 2-0.
Самым результативным игроком матча стал центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс. На его счету 27 очков, 12 подборов и одна результативная передача.