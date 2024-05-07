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Финч раскритиковал Маррея за то, что тот выбросил тепловой пакет на паркет во время игры

Финч раскритиковал Маррея за то, что тот выбросил тепловой пакет на паркет во время игры
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Главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» Крис Финч раскритиковал разыгрывающего «Денвер Наггетс» Джамала Маррея за то, что тот выбросил тепловой пакет на площадку во время одного из эпизодов.

«Это непростительно и опасно… Конечно, нельзя допускать, чтобы такое происходило», — сказал Финч на пресс-конференции после матча.

Видео доступно на YouTube-канале Chaz NBA. Права на видео принадлежат НБА.

Напомним, сегодня, 7 мая, в Денвере состоялся второй матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между местным «Денвер Наггетс» и «Миннесотой Тимбервулвз». Гости одержали победу со счётом 106:80 и увеличили преимущество в серии – 2-0.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс. На его счету 27 очков, 12 подборов и одна результативная передача.

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