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Вембаньяма стал шестым игроком в истории, который единогласно был признан новичком года

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма стал шестым игроком в истории НБА, который единогласно был признан новичком года.

До этого такое удавалось Ральфу Симпсону, Дэвиду Робинсону, Блейку Гриффину, Дэмьену Лилларду и Карлу-Энтони Таунсу.

По итогам голосования Вембаньяма набрал 495 очков. Второе место занял игрок «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен, набравший 295 очков. Третьим стал Брэндон Миллер (86) из «Шарлотт Хорнетс».

В минувшем регулярном сезоне француз принял участие в 71 матче, набирая в среднем 21,4 очка, делая 10,6 подбора и 3,9 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,5, трёхочковых — 32,5.

В регулярном чемпионате «Спёрс» финишировали на 14-м месте в Западной конференции с 22 победами при 60 поражениях.