Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Панатинаикос — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Аренас раскритиковал Гобера за пропуск игры с «Денвером» из-за рождения ребёнка

Аренас раскритиковал Гобера за пропуск игры с «Денвером» из-за рождения ребёнка
Комментарии

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас осудил центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобера за то, что тот пропустил игру с «Денвер Наггетс» из-за рождения ребёнка.

«Это ребёнок, брат. Он будет там, когда ты вернёшься… Что бы ты ни думал делать с ребёнком, он будет спать. Я понимаю, что ты хочешь быть с женой, улыбаться и всё такое, но твоя хорошая медицинская страховка — это благодаря тому, что ты играешь в НБА», — сказал Аренас в эфире своего подкаста.

Сегодня, 7 мая, в Денвере состоялся второй матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между местным «Денвер Наггетс» и «Миннесотой Тимбервулвз». Гости одержали победу со счётом 106:80 и увеличили преимущество в серии — 2-0.

Сейчас читают:
Бессилие чемпионов НБА, выходки Мэлоуна и брошенное полотенце. «Денвер» — на грани провала
Бессилие чемпионов НБА, выходки Мэлоуна и брошенное полотенце. «Денвер» — на грани провала
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android