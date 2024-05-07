Аренас раскритиковал Гобера за пропуск игры с «Денвером» из-за рождения ребёнка

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас осудил центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобера за то, что тот пропустил игру с «Денвер Наггетс» из-за рождения ребёнка.

«Это ребёнок, брат. Он будет там, когда ты вернёшься… Что бы ты ни думал делать с ребёнком, он будет спать. Я понимаю, что ты хочешь быть с женой, улыбаться и всё такое, но твоя хорошая медицинская страховка — это благодаря тому, что ты играешь в НБА», — сказал Аренас в эфире своего подкаста.

Сегодня, 7 мая, в Денвере состоялся второй матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между местным «Денвер Наггетс» и «Миннесотой Тимбервулвз». Гости одержали победу со счётом 106:80 и увеличили преимущество в серии — 2-0.