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Энтони Эдвардс набрал 500 очков в плей-офф за 17 матчей. Это 7-й результат в истории НБА

Энтони Эдвардс набрал 500 очков в плей-офф за 17 матчей. Это 7-й результат в истории НБА
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Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс достиг отметки в 500 очков в плей-офф НБА. Ему удалось это сделать за 17 игр.

Быстрее Эдвардса 500 очков набирали только шесть баскетболистов в истории: Майкл Джордан (14 матчей), Рик Бэрри, Уилт Чемберлен, Боб Макаду (15), Лука Дончич, Карим Абдул-Джаббар (16).

Сегодня, 7 мая, в Денвере состоялся второй матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между местным «Денвер Наггетс» и «Миннесотой Тимбервулвз». Гости одержали победу со счётом 106:80 и увеличили преимущество в серии — 2-0. Защитник Энтони Эдвардс отметился 27 очками, двумя подборами и семью передачами.

Ранее главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» Крис Финч раскритиковал разыгрывающего «Денвер Наггетс» Джамала Маррея за то, что тот выбросил тепловой пакет на площадку во время одного из эпизодов.

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