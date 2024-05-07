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Панатинаикос — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
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21:15 Мск
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Евролига: расписание матчей 1/4 финала 7 мая

Евролига: расписание матчей 1/4 финала 7 мая
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Сегодня, 7 мая, в Евролиге запланирован один матч в рамках четвертьфинальных серий. В Афинах «Панатинаикос» примет «Маккаби Тель-Авив».

Календарь. Евролига
Плей-офф Евролиги. Сетка

Игроки «Панатинаикоса» и «Маккаби» выйдут на площадку в 21:15 по московскому времени. На данный момент счёт в серии 2-2.

Евролига . 1/4 финала. 5-й матч
07 мая 2024, вторник. 21:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Предыдущая встреча, состоявшаяся в Израиле 2 мая, завершилась победой греческой команды со счётом 95:88.

«Финал четырёх» Евролиги пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является мадридский «Реал», который уже пробился в «Финал четырёх».

Евролига. 1/4 финала. 4-й матч. «Панатинаикос» — «Маккаби Тель-Авив»:

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