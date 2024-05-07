Евролига: расписание матчей 1/4 финала 7 мая

Сегодня, 7 мая, в Евролиге запланирован один матч в рамках четвертьфинальных серий. В Афинах «Панатинаикос» примет «Маккаби Тель-Авив».

Игроки «Панатинаикоса» и «Маккаби» выйдут на площадку в 21:15 по московскому времени. На данный момент счёт в серии 2-2.

Предыдущая встреча, состоявшаяся в Израиле 2 мая, завершилась победой греческой команды со счётом 95:88.

«Финал четырёх» Евролиги пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является мадридский «Реал», который уже пробился в «Финал четырёх».

Евролига. 1/4 финала. 4-й матч. «Панатинаикос» — «Маккаби Тель-Авив»:

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