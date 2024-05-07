Ирвинг рассказал, почему ему не удавалось наладить отношения с генеральными менеджерами

Звёздный разыгрывающий Кайри Ирвинг рассказал о том, почему ему не удавалось наладить отношения с генеральными менеджерами команд, в которых он играл до прихода в «Даллас Маверикс».

«Когда я пришёл в лигу, я не пытался узнать своего генерального директора на личном уровне, и я не думаю, что он пытался познакомиться со мной ближе. И это не его вина. Никто не интересовался тем путём, который преодолел другой человек.

Первым человеком, с которым я работал, был Крис Грант, потом Дэвид Гриффин в «Кливленде». Потом я перешёл в «Бостон», где у нас было несколько владельцев и генеральных менеджеров, и Дэнни Эйндж, победитель чемпионата. А потом я пришёл в «Бруклин» к Шону Марксу. Сейчас я знаю, что меня больше волнует человеческий фактор, чем деловая сторона отношений», — приводит слова Ирвинга Fadeaway World.