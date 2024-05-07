Журналист из Денвера: Маррей заслуживает штрафа в $ 100 тыс. и дисквалификации

Журналист из Денвера Марк Кисзла высказался по поводу выходки разыгрывающего «Денвер Наггетс» Джамала Маррея во время второй игры серии 1/2 финала Западной конференции с «Миннесотой Тимбервулвз» (80:106).

«Хотя поражение было достаточно унизительным, непростительным было то, как «Наггетс» опозорились, поведя себя неподобающе профессионалам.

Джамал Маррей был так расстроен, что устроил истерику и швырнул в судью Марка Дэвиса тепловой пакет со скамейки запасных «Денвера». Как и во время матча, он промахнулся. Дэвис так и не увидел снаряд, брошенный в гневе Марреем с площадки, пока тепловой пакет не пролетел мимо Дэвиса и не отскочил к игрокам под кольцо.

Маррей, который не стал объяснять свои действия после игры, вполне заслужил технический фол. Его выходка, которая, как оказалось, включала в себя и денежный жест в сторону рефери, заслуживает штрафа в $ 100 тыс. И лига должна серьёзно рассмотреть вопрос о дисквалификации Маррея на третью игру, когда серия переместится в Миннесоту», — написал Кисзла для gazzette.com.