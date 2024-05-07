Гарнетт: версия защиты «Миннесоты» сравнима с тем, что «Уорриорз» сделали в нападении

Член Зала славы баскетбола Кевин Гарнетт высказался по поводу защиты «Миннесоты Тимбервулвз» в нынешнем сезоне НБА.

«Это версия защиты сравнима с тем, что «Уорриорз» в своё время сделали в нападении, когда лига еще не была готова! Защита, которая продает билеты!?» — приводит слова Гарнетта Fadeaway World.

Сегодня, 7 мая, в Денвере состоялся второй матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между местным «Денвер Наггетс» и «Миннесотой Тимбервулвз». Гости одержали победу со счётом 106:80 и увеличили преимущество в серии – 2-0.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс. На его счету 27 очков, 12 подборов и одна результативная передача.