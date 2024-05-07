Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Панатинаикос — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гарнетт: версия защиты «Миннесоты» сравнима с тем, что «Уорриорз» сделали в нападении

Гарнетт: версия защиты «Миннесоты» сравнима с тем, что «Уорриорз» сделали в нападении
Комментарии

Член Зала славы баскетбола Кевин Гарнетт высказался по поводу защиты «Миннесоты Тимбервулвз» в нынешнем сезоне НБА.

«Это версия защиты сравнима с тем, что «Уорриорз» в своё время сделали в нападении, когда лига еще не была готова! Защита, которая продает билеты!?» — приводит слова Гарнетта Fadeaway World.

Сегодня, 7 мая, в Денвере состоялся второй матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между местным «Денвер Наггетс» и «Миннесотой Тимбервулвз». Гости одержали победу со счётом 106:80 и увеличили преимущество в серии – 2-0.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс. На его счету 27 очков, 12 подборов и одна результативная передача.

Материалы по теме
Видео
54 очка Таунса и Эдвардса помогли «Миннесоте» победить «Денвер» во втором матче серии
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android