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Стоит ли завершать профессиональную карьеру Леброну Джеймсу в НБА?

Стоит ли завершать профессиональную карьеру Леброну Джеймсу в НБА?
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После вылета «Лос-Анджелес Лейкерс» из плей-офф НБА нынешнего сезона в Сети всё чаще стало появляться мнение о том, что лидеру калифорнийской команды Леброну Джеймсу стоит завершить профессиональную карьеру.

Например, чемпион НБА 2008 года Кендрик Перкинс сказал:

«Я бы хотел, чтобы Леброн Джеймс ушёл на пенсию. Не потому, что я не хочу больше видеть Леброна Джеймса. Но чем больше Леброн Джеймс будет продолжать играть в баскетбол, тем больше это будет вредить его наследию и тем больше это будет вредить его аргументам в споре за величайшего игрока в истории».

В связи с этим «Чемпионат» устраивает опрос среди своих читателей: стоит ли завершать профессиональную карьеру Леброну Джеймсу в НБА?

Напомним, «Лейкерс» уступили «Денвер Наггетс» в первом раунде плей-офф со счётом 1-4.

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