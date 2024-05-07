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«Это вам не «Лейкерс». Кроуфорд одной фразой отреагировал на игру «Миннесоты» с «Денвером»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джамал Кроуфорд одной фразой отреагировал на старт серии между «Денвер Наггетс» и «Миннесотой Тимбервулвз».

«Это вам не «Лейкерс», — сказал Кроуфорд во время эфира на TNT.

Напомним, «Денвер» в первом раунде плей-офф встречался с калифорнийской командой. Серия завершилась со счётом 4-1.

«Миннесота» в первом раунде оказалась сильнее «Финикс Санз» (4-0).

Сегодня, 7 мая, в Денвере состоялся второй матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между местным «Денвер Наггетс» и «Миннесотой Тимбервулвз». Гости одержали победу со счётом 106:80 и увеличили преимущество в серии — 2-0. Защитник Энтони Эдвардс отметился 27 очками, двумя подборами и семью передачами.