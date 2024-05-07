Лу Уильямс: Энтони Эдвардс — новое лицо НБА

Бывший игрок НБА Лу Уильямс высказал мнение о том, что атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс является «новым лицом лиги».

«Мы всё время двигались не в том направлении. Мы пытались понять, кто станет новым лицом лиги, и разбрасывались разными именами. Но новое лицо НБА — Энтони Эдвардс.

Его игра с «Денвером» заставила на себя обратить внимание всего мира. Я не испытывал такого ощущения от молодого игрока со времен Деррика Роуза. Он врывается в лигу с такой скоростью и заставляет с собой считаться», — приводит слова Уильямса Run It Back.

Напомним, сегодня, 7 мая, в Денвере состоялся второй матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между местным «Денвер Наггетс» и «Миннесотой Тимбервулвз». Гости одержали победу со счётом 106:80 и увеличили преимущество в серии — 2-0. Защитник Энтони Эдвардс отметился 27 очками, двумя подборами и семью передачами.