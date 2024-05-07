Маррей после поражения в матче с «Миннесотой» покинул арену, отказавшись от беседы со СМИ

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей покинул «Болл-Арену» после поражения во втором матче серии 1/2 финала Западной конференции с «Миннесотой Тимбервулвз» (80:106), отказавшись от беседы со СМИ. Об этом сообщает инсайдер Дэйв Макменамин в социальных сетях.

Напомним, в соответствии с правилами лиги игроки обязаны присутствовать на послематчевых пресс-конференциях. В противном случае баскетболистам грозит штраф.

Маррей провёл неудачную игру, реализовав с игры всего три броска из 18. Также во время одного из эпизодов Маррей, находящийся в тот момент на скамейке запасных, выбросил на паркет тепловой пакет.

На данный момент счёт в серии 2-0. Третий матч состоится в Миннесоте 11 мая, начало в 4:30 по московскому времени.