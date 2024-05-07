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Эдвардс: «Денвер» не собирается играть так же в третьей игре

Эдвардс: «Денвер» не собирается играть так же в третьей игре
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Разыгрывающий «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс дал комментарий по поводу победы во втором матче полуфинальной серии Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (106:80).

«Сегодня всё сложилось в нашу пользу. Вот и все. Мы попадали свои броски, а они — нет. Это защищающиеся чемпионы. Так что они не собираются выходить и играть так же в третьей игре», — приводит слова Эдвардса ESPN.

Также об игре высказался ещё один лидер Миннесоты, Карл-Энтони Таунс:

«Мы хотим сказать, что для нас большая честь и благословение, что у нас есть такая возможность вернуться домой со счетом 2-0. Но мы скромно подходим к этому вопросу».

На данный момент счёт в серии 2-0. Третий матч состоится в Миннесоте 11 мая, начало в 4:30 по московскому времени.

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