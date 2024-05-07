«Детали решают исход». Брансон прокомментировал победу в матче с «Индианой»

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон прокомментировал победу в первом матче полуфинальной серии Восточной конференции с «Индианой Пэйсерс» (121:117).

«Детали решают исход встречи. Да, 40 очков — это круто и всё такое, но именно мелочи помогают нам выигрывать такие игры. Так что я просто счастлив, что у меня есть такие классные партнёры», — сказал Брансон на пресс-конференции после матча.

Самым результативным в составе победителей стал как раз Джейлен Брансон, который записал в свой актив 43 очка, шесть подборов и шесть передач. Лучшим в «Индиане» стал Майлз Тёрнер, который набрал 23 очка, сделал два подбора и три передачи.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Нью-Йорк Никс». Следующий матч между командами состоится 9 мая в Нью-Йорке.