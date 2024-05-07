Названа команда, которая с наибольшей вероятностью приобретёт Джимми Батлера через обмен

Букмекерская компания Bobada опубликовала коэффициенты на команды, которые являются претендентами на то, чтобы осуществить обмен с «Майами Хит» для приобретения форварда Джимми Батлера.

Список главных команд-претендентов на приобретение Джимми Батлера (в порядке убывания вероятности):

1. «Филадельфия Сиксерс».

2. «Нью-Орлеан Пеликанс».

3. «Бруклин Нетс».

4. «Сакраменто Кингз».

5. «Сан-Антонио Спёрс».

6. «Лос-Анджелес Лейкерс».

7. «Нью-Йорк Никс».

8. «Кливленд Кавальерс».

9. «Атланта Хоукс».

10. «Лос-Анджелес Клипперс».

Напомним, Батлер пропустил все матчи первого раунда из-за травмы. Таким образом, «Майами Хит» уступили «Бостон Селтикс» в серии со счётом 1-4 и не смогли повторить успех прошлого сезона, когда команда смогла пройти в финал.