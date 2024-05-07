Реджи Миллер назвал легенду НБА, на которую больше всего похож Энтони Эдвардс

Член Зала славы баскетбола Реджи Миллер высказался о том, с какой легендой НБА стоит сравнивать игрока «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса.

«Я не буду следовать за всеми и говорить, что Энтони — это следующий Джордан. Я бы сказал, что он скорее похож на Дуэйна Уэйда, но с более хорошим броском.

Майкл Джордан — особенный, он один такой. Я понимаю, что многим хочется найти следующего Майкла. Мы делали то же самое с Коби, Винсом Картером, Дуэйном Уэйдом. Тем не менее я, конечно, вижу сходства между Эдвардсом и Джорданом. То, как они двигаются, их приёмчики, то, как они обороняются… Но они всё-таки разные игроки. Вы должны понимать, что Энтони всего 22 года, ему ещё многое предстоит улучшить в своей игре», — заявил Миллер в эфире телеканала NBC Sports.