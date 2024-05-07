Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Панатинаикос — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Панатинаикос» — «Маккаби» Тель-Авив: где и во сколько смотреть матч Евролиги

«Панатинаикос» — «Маккаби» Тель-Авив: где и во сколько смотреть матч Евролиги
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 7 мая, в рамках пятого матча четвертьфинальной серии Евролиги состоится матч между греческим «Панатинаикосом» и израильским клубом «Маккаби» Тель-Авив. Встреча начнётся в 21:15 мск.

Евролига . 1/4 финала. 5-й матч
07 мая 2024, вторник. 21:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Маккаби» дважды лидировал в серии, но «Панатинаикосу» оба раза удавалось сравнять счёт. Пятая встреча пройдёт в Афинах, поскольку греческий клуб занял более высокое место по итогам регулярного чемпионата.

Эта игра станет решающей в борьбе команд за выход в полуфинал. Проигравший закончит выступление в сезоне, а победитель пройдёт дальше, где встретится с клубом из противостояния «Монако» и «Фенербахче.

Единственной командой, которая уже успела выйти в Финал Четырёх, является мадридский «Реал». Во всех остальных четвертьфиналах ожидается решающий матч.

Не пропустите! Трансляции баскетбольной Евролиги доступны эксклюзивно в Okko.

* Реклама. 18+
Рекламодатель: ООО «ОККО»
ERID: 2RanykudkSC

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android