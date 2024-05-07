«Панатинаикос» — «Маккаби» Тель-Авив: где и во сколько смотреть матч Евролиги

Сегодня, 7 мая, в рамках пятого матча четвертьфинальной серии Евролиги состоится матч между греческим «Панатинаикосом» и израильским клубом «Маккаби» Тель-Авив. Встреча начнётся в 21:15 мск.
«Маккаби» дважды лидировал в серии, но «Панатинаикосу» оба раза удавалось сравнять счёт. Пятая встреча пройдёт в Афинах, поскольку греческий клуб занял более высокое место по итогам регулярного чемпионата.
Эта игра станет решающей в борьбе команд за выход в полуфинал. Проигравший закончит выступление в сезоне, а победитель пройдёт дальше, где встретится с клубом из противостояния «Монако» и «Фенербахче.
Единственной командой, которая уже успела выйти в Финал Четырёх, является мадридский «Реал». Во всех остальных четвертьфиналах ожидается решающий матч.
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