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Уиндхорст: не буду удивлён, если НБА отстранит Джамала Маррея

Уиндхорст: не буду удивлён, если НБА отстранит Джамала Маррея
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Авторитетный спортивный обозревать ESPN Брайан Уиндхорст высказался по поводу того, какие санкции НБА может применить в отношении разыгрывающего «Денвер Наггетс» Джамала Маррея. Напомним, баскетболист во время второго матча серии с «Миннесотой Тимбервулвз» (80:106) кинул тепловой пакет в сторону судьи.

«Я не буду удивлён, если НБА отстранит Джамала Маррея»,— заявил Уиндхорст на шоу Get Up.

Также Джамал покинул арену, отказавшись разговаривать с журналистами. Напомним, в соответствии с правилами лиги игроки обязаны присутствовать на послематчевых пресс-конференциях. В противном случае баскетболистам грозит штраф.

Маррей провёл неудачную игру, реализовав с игры всего 3 броска из 18. Также во время одного из эпизодов Маррей, находящийся в тот момент на скамейке запасных, выбросил на паркет тепловой пакет.

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