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ЦСКА потерпел первое поражение при Пистиолисе

ЦСКА потерпел первое поражение при Пистиолисе
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Сегодня, 7 мая, в Санкт-Петербурге состоялся второй матч полуфинальной серии Единой лиги между местным «Зенитом» и ЦСКА. В итоге победу одержали хозяева со счётом 93:81 (27:18, 19:19, 27:25, 20:19).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
07 мая 2024, вторник. 19:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
93 : 81
ЦСКА
Москва
Зенит: Карасёв - 22, Фрейзер - 20, Эртель - 14, Хантер - 14, Торопов - 8, Захаров - 6, Морган - 5, Жбанов - 2, Зубков - 2, Герасимов, Вольхин, Клименко
ЦСКА: Тримбл - 19, Хэнлан - 18, М'Бай - 13, Джекири - 8, Жан-Шарль - 8, Астапкович - 6, Уэйр - 5, Ухов - 4, Ганькевич, Руженцев, Антонов, Курбанов

Таким образом, армейцы потерпели первое поражение с тех пор, как греческий специалист Андреас Пистиолис стал новым главным тренером команды. Напомним, прямо перед началом плей-офф на посту наставника Пистиолис сменил Эмила Райковича, который привёл команду к третьему месту в группе «А».

В первом раунде ЦСКА без поражений прошёл серию с «Енисеем», после чего выиграл первую игру полуфинала с «Зенитом».

Петербургский клуб сравнял счёт в серии — 1-1. Две следующие игры полуфинала состоятся в Москве. Напомним, противостояние длится до четырёх побед.

Плей-офф Единой лиги. Календарь
Плей-офф Единой лиги. Сетка
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