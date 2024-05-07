ЦСКА потерпел первое поражение при Пистиолисе

Сегодня, 7 мая, в Санкт-Петербурге состоялся второй матч полуфинальной серии Единой лиги между местным «Зенитом» и ЦСКА. В итоге победу одержали хозяева со счётом 93:81 (27:18, 19:19, 27:25, 20:19).

Таким образом, армейцы потерпели первое поражение с тех пор, как греческий специалист Андреас Пистиолис стал новым главным тренером команды. Напомним, прямо перед началом плей-офф на посту наставника Пистиолис сменил Эмила Райковича, который привёл команду к третьему месту в группе «А».

В первом раунде ЦСКА без поражений прошёл серию с «Енисеем», после чего выиграл первую игру полуфинала с «Зенитом».

Петербургский клуб сравнял счёт в серии — 1-1. Две следующие игры полуфинала состоятся в Москве. Напомним, противостояние длится до четырёх побед.