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Сергей Карасёв стал четвёртым игроком, кому удалось перешагнуть отметку в 2500 очков

Баскетболист «Зенита» Сергей Карасёв набрал 22 очка во втором матче полуфинальной серии с ЦСКА. Таким образом, россиянин перешагнул отметку в 2500 очков за карьеру в Единой лиге.

Сергей стал четвёртым баскетболистом в истории турнира, кому покорялось это достижение. Ранее это удавалось Алексею Шведу (4313), Виталию Фридзону (2896) и Семёну Антонову (2739).

Выступление Карасёва помогло «Зениту» переиграть ЦСКА со счётом 93:81 (27:18, 19:19, 27:25, 20:19).

Таким образом, петербургский клуб сравнял счёт в серии — 1-1. Две следующие игры полуфинала состоятся в Москве. Напомним, противостояние длится до четырёх побед.

Сергей дебютировал в Единой лиге в 2012 году, будучи игроком «Триумфа». Затем он провёл три года в НБА, после чего вернулся в Россию.