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Панатинаикос — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
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21:15 Мск
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«Панатинаикос» переиграл «Маккаби» в решающем матче и вышел в полуфинал

«Панатинаикос» переиграл «Маккаби» в решающем матче и вышел в полуфинал
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Сегодня, 7 мая, состоялся решающий матч четвертьфинальной серии между «Панатинаикосом» и «Маккаби» Тель-Авив. В итоге греческий клуб выиграл со счётом 81:72 (19:21, 22:20, 17:15, 23:16) и вышел в «Финал четырёх».

Евролига . 1/4 финала. 5-й матч
07 мая 2024, вторник. 21:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
81 : 72
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Панатинаикос: Калаицакис, Вильдоса, Бальцеровски, Слукас, Папапетру, Грант, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Эрнангомес, Митоглу
Маккаби Тель-Авив: Кливленд, Уэбб III, Браун, Менко, Соркин, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Томассон, Небо, Блатт, Колсон

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Панатинаикоса» Кендрик Нанн. На его счету 26 очков, пять подборов и четыре ассиста. Также хорошую игру провёл разыгрывающий Костас Слукас. В его активе 15 очков и шесть подборов.

Лучшим снайпером в составе «Маккаби» стал защитник Лоренцо Браун. Он набрал 19 очков, четыре подбора и семь передач. Также стоит отметить Джоша Небо, набравшего 14 очков и семь отскоков.

Таким образом, «Маккаби» завершил выступление в этом сезоне.

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