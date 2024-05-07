«Панатинаикос» переиграл «Маккаби» в решающем матче и вышел в полуфинал

Сегодня, 7 мая, состоялся решающий матч четвертьфинальной серии между «Панатинаикосом» и «Маккаби» Тель-Авив. В итоге греческий клуб выиграл со счётом 81:72 (19:21, 22:20, 17:15, 23:16) и вышел в «Финал четырёх».

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Панатинаикоса» Кендрик Нанн. На его счету 26 очков, пять подборов и четыре ассиста. Также хорошую игру провёл разыгрывающий Костас Слукас. В его активе 15 очков и шесть подборов.

Лучшим снайпером в составе «Маккаби» стал защитник Лоренцо Браун. Он набрал 19 очков, четыре подбора и семь передач. Также стоит отметить Джоша Небо, набравшего 14 очков и семь отскоков.

Таким образом, «Маккаби» завершил выступление в этом сезоне.