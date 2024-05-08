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Хавьер Паскуаль: мы должны быть довольны собой сегодня

Хавьер Паскуаль: мы должны быть довольны собой сегодня
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался о победе своей команды во втором матче полуфинала Единой лиги с ЦСКА (93:81).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
07 мая 2024, вторник. 19:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
93 : 81
ЦСКА
Москва
Зенит: Карасёв - 22, Фрейзер - 20, Эртель - 14, Хантер - 14, Торопов - 8, Захаров - 6, Морган - 5, Жбанов - 2, Зубков - 2, Герасимов, Вольхин, Клименко
ЦСКА: Тримбл - 19, Хэнлан - 18, М'Бай - 13, Джекири - 8, Жан-Шарль - 8, Астапкович - 6, Уэйр - 5, Ухов - 4, Ганькевич, Руженцев, Антонов, Курбанов

«Во-первых, спасибо болельщикам, которые были сегодня здесь. Во-вторых, поздравляю нашу молодёжную команду, было очень приятно видеть их на паркете. Они провели отличный сезон.

Что касается игры, то, думаю, что мы должны быть довольны собой сегодня. Мы играли с энергией и в защите, и в нападении, допустили всего восемь потерь, совершили 17 перехватов. В нападении мы сохранили спокойствие в сложные моменты, даже несмотря на то что на нас было давление сегодня, ведь мы должны были победить. Это было очень важно.

Все игроки, которые выходили на паркет, помогли команде, а это самое главное», — заявил Паскуаль на пресс-конференции.

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