Хавьер Паскуаль: мы должны быть довольны собой сегодня

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался о победе своей команды во втором матче полуфинала Единой лиги с ЦСКА (93:81).

«Во-первых, спасибо болельщикам, которые были сегодня здесь. Во-вторых, поздравляю нашу молодёжную команду, было очень приятно видеть их на паркете. Они провели отличный сезон.

Что касается игры, то, думаю, что мы должны быть довольны собой сегодня. Мы играли с энергией и в защите, и в нападении, допустили всего восемь потерь, совершили 17 перехватов. В нападении мы сохранили спокойствие в сложные моменты, даже несмотря на то что на нас было давление сегодня, ведь мы должны были победить. Это было очень важно.

Все игроки, которые выходили на паркет, помогли команде, а это самое главное», — заявил Паскуаль на пресс-конференции.