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Андреас Пистиолис: подойдём к следующему матчу с другим ментальным настроем

Андреас Пистиолис: подойдём к следующему матчу с другим ментальным настроем
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о поражении своей команды во втором матче полуфинальной серии Единой лиги с «Зенитом» (81:93).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
07 мая 2024, вторник. 19:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
93 : 81
ЦСКА
Москва
Зенит: Карасёв - 22, Фрейзер - 20, Эртель - 14, Хантер - 14, Торопов - 8, Захаров - 6, Морган - 5, Жбанов - 2, Зубков - 2, Герасимов, Вольхин, Клименко
ЦСКА: Тримбл - 19, Хэнлан - 18, М'Бай - 13, Джекири - 8, Жан-Шарль - 8, Астапкович - 6, Уэйр - 5, Ухов - 4, Ганькевич, Руженцев, Антонов, Курбанов

«Мы говорили после первой игры, здесь и в раздевалке, что «Зенит» отреагирует, в команде собраны хорошие игроки. К сожалению, мы не отреагировали так, как должны, играли очень мягко. Это неприемлемо.

Но это длинная серия, теперь нужно защищать свой паркет. Я ожидаю и сделаю всё для того, чтобы к следующим матчам мы подошли по-другому, как минимум ментально», — заявил Пистиолис на пресс-конференции.

Таким образом, петербургский клуб сравнял счёт в серии — 1-1. Две следующие игры полуфинала состоятся в Москве. Напомним, противостояние длится до четырёх побед.

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