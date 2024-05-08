Андреас Пистиолис: подойдём к следующему матчу с другим ментальным настроем

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о поражении своей команды во втором матче полуфинальной серии Единой лиги с «Зенитом» (81:93).

«Мы говорили после первой игры, здесь и в раздевалке, что «Зенит» отреагирует, в команде собраны хорошие игроки. К сожалению, мы не отреагировали так, как должны, играли очень мягко. Это неприемлемо.

Но это длинная серия, теперь нужно защищать свой паркет. Я ожидаю и сделаю всё для того, чтобы к следующим матчам мы подошли по-другому, как минимум ментально», — заявил Пистиолис на пресс-конференции.

Таким образом, петербургский клуб сравнял счёт в серии — 1-1. Две следующие игры полуфинала состоятся в Москве. Напомним, противостояние длится до четырёх побед.