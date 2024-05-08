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НБА, сезон-2023/2024: кто получил награду лучший игрок оборонительного плана, по игре в защите, Руди Гобер, Миннесота

Стал известен обладатель награды «Лучший игрок оборонительного плана» сезона-2023/2024 НБА
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Центровой «Миннесота Тимбервулвз» Руди Гобер получил награду «Лучший защитник НБА 2023/24». Об этом сообщает пресс-служба лиги.

По информации источника, 31-летний Гобер стал лучшим по защите по результатам голосования журналистов. Француз получил 72 из 100 первых места, набрав в сумме 433 балла. Он опередил центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньяму (245 баллов) и центрового «Майами Хит» Бэма Адебайо (91). Защитный рейтинг Гобера в регулярном чемпионате составил 104,4, француз совершал 2,1 блок-шота.

На счету Гобера это четвёртая награда DPOY, что является повторением рекорда лиги. Ранее француз признавался лучшим по игре в защите НБА (2018, 2019, 2021). Другими четырёхкратными обладателями награды, которая вручается ежегодно с сезона-1982/1983, являются Дикембе Мутомбо и Бен Уоллес.

Шакил — по Гоберу:
Шак не считает Руди Гобера хорошим защитником. Но его доводы совершенно ничего не значат
Шак не считает Руди Гобера хорошим защитником. Но его доводы совершенно ничего не значат

Руди Гобер прокатился на верблюде в Абу-Даби:

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