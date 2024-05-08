Стал известен обладатель награды «Лучший игрок оборонительного плана» сезона-2023/2024 НБА

Центровой «Миннесота Тимбервулвз» Руди Гобер получил награду «Лучший защитник НБА 2023/24». Об этом сообщает пресс-служба лиги.

По информации источника, 31-летний Гобер стал лучшим по защите по результатам голосования журналистов. Француз получил 72 из 100 первых места, набрав в сумме 433 балла. Он опередил центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньяму (245 баллов) и центрового «Майами Хит» Бэма Адебайо (91). Защитный рейтинг Гобера в регулярном чемпионате составил 104,4, француз совершал 2,1 блок-шота.

На счету Гобера это четвёртая награда DPOY, что является повторением рекорда лиги. Ранее француз признавался лучшим по игре в защите НБА (2018, 2019, 2021). Другими четырёхкратными обладателями награды, которая вручается ежегодно с сезона-1982/1983, являются Дикембе Мутомбо и Бен Уоллес.

Руди Гобер прокатился на верблюде в Абу-Даби: