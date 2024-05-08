Инсайдер обозначил позицию НБА по Маррею, бросившему полотенце на площадку во время матча

Известный инсайдер Шамс Чарания рассказал о поледствиях выходки разыгрывающего «Денвер Наггетс» Джамала Маррея во время второй игры серии 1/2 финала Западной конференции с «Миннесотой Тимбервулвз» (80:106).

По информации источника, НБА оштрафовала игрока «Наггетс» Маррея на $ 100 тыс. за то, что он бросил на площадку тепловой пакет и полотенце.

Напомним, во время второй четверти матча Карл-Энтони Таунс боролся под кольцом с оппонентами, когда Маррей, сидя на скамейке запасных, бросил в его сторону полотенце. В другом эпизоде Маррей кинул тепловой пакет в сторону судьи.

Также Джамал покинул арену, отказавшись разговаривать с журналистами. Напомним, в соответствии с правилами лиги игроки обязаны присутствовать на послематчевых пресс-конференциях. В противном случае баскетболистам грозит штраф.

Материалы по теме Брайан Уиндхорст: не буду удивлён, если НБА отстранит Джамала Маррея

Джамал Маррей отработал броски с дальней дистанции: