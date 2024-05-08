«Оклахома» обыграла «Даллас» в первом матче серии второго раунда плей-офф НБА

Сегодня, 8 мая, в Оклахоме-Сити состоялся первый матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между местным «Оклахома-Сити Тандер» и «Даллас Маверикс». Хозяева одержали победу со счётом 117:95 и вышли вперёд в серии 1-0. Следующий матч между командами состоится 10 мая.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. На его счету 29 очков, девять подборов и девять результативных передач. Его партнёр по команде тяжёлый форвард Чет Холмгрен отметился 19 очками, семью подборами и одной передачей.
Самым результативным в составе «Далласа» стал разыгрывающий Кайри Ирвинг. Он набрал 20 очков, совершил один подбор и отдал одну передачу. Другой разыгрывающий Лука Дончич отметился 19 очками, шестью подборами и девятью передачами.
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