Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НБА 8 мая
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Сегодня, 8 мая, в первом раунде плей-офф НБА завершился очередной игровой день. В рамках турнира было сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня плей-офф НБА 8 мая
- «Бостон Селтикс» — «Кливленд Кавальерс» — 120:95.
- «Оклахома-Сити Тандер» — «Даллас Маверикс» — 117:95.
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить выступление защитника «Кливленда» Донована Митчелла. На его счету 33 очка, шесть подборов и пять результативных передач.
Также стоит упомянуть защитника «Бостона» Джейлена Брауна. Он набрал 32 очка, совершил шесть подборов и отдал две передачи.
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
08 мая 2024, среда. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
120 : 95
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бостон Селтикс: Браун - 32, Уайт - 25, Тейтум - 18, Притчард - 16, Холидэй - 14, Хорфорд - 7, Корнет - 4, Тиллман - 2, Кета - 2, Бриссетт, Уолш, Хозер, Спрингер, Михайлюк
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 33, Мобли - 17, Гарлэнд - 14, Окоро - 11, Страс - 5, ЛеВерт - 4, Томпсон - 4, Ньянг - 4, Моррис - 3, Меррилл, Джонс, Аллен
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
08 мая 2024, среда. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
117 : 95
Даллас Маверикс
Даллас
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Холмгрен - 19, Уильямс - 18, Уиггинс - 16, Уильямс - 11, Дорт - 7, Уоллес - 7, Джо - 6, Гидди - 2, Дженг - 2, Уотерс III, Бийомбо, Хэйворд, Уильямс, Мускала
Даллас Маверикс: Ирвинг - 20, Дончич - 19, Гэффорд - 16, Грин - 11, Вашингтон - 10, Джонс - 7, Экзам - 5, Лоусон - 3, Лайвли - 2, Хардуэй-младший - 2, Харди, Пауэлл, Моррис
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