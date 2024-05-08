Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НБА 8 мая

Сегодня, 8 мая, в первом раунде плей-офф НБА завершился очередной игровой день. В рамках турнира было сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня плей-офф НБА 8 мая

«Бостон Селтикс» — «Кливленд Кавальерс» — 120:95.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Даллас Маверикс» — 117:95.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить выступление защитника «Кливленда» Донована Митчелла. На его счету 33 очка, шесть подборов и пять результативных передач.

Также стоит упомянуть защитника «Бостона» Джейлена Брауна. Он набрал 32 очка, совершил шесть подборов и отдал две передачи.