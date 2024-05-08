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Уиндхорст: у «Лейкерс» очень мало хороших кандидатов на пост тренера

Уиндхорст: у «Лейкерс» очень мало хороших кандидатов на пост тренера
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Авторитетный спортивный обозреватель ESPN Брайан Уиндхорст дал комментарий по поводу назначения нового тренера в «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее сообщалось, что в команду может прийти Джей Джей Редик.

«У «Лейкерс» очень мало хороших кандидатов… Леброн Джеймс не участвует в найме тренеров… Дружеские отношения Леброна обычно распадаются так же быстро, как и завязываются», — приводит слова Уиндхорста Clutch Points.

Напомним, 3 мая стало известно об увольнении Дарвина Хэма с поста главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс». Сразу после этого Войнаровски и прочие инсайдеры упоминали кандидатуру Тайрона Лю в качестве одной из наиболее вероятных замен Хэма в «Лейкерс», если тот не будет продлевать контракт с «Клипперс».

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