Холмгрен показал уникальную статистическую линейку среди новичков в матче плей-офф

Сегодня, 8 мая, в Оклахома-Сити состоялся первый матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между местным «Оклахома-Сити Тандер» и «Даллас Маверикс». Хозяева одержали победу со счётом 117:95 и вышли вперёд в серии — 1-0.

В составе хозяев Чет Холмгрен продемонстрировал уникальную статистическую линейку среди новичков, заработав 19 очков, сделав семь подборов, два перехвата, три блок-шота и реализовав два трёхочковых.

Следующий матч между командами состоится 10 мая.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. На его счету 29 очков, девять подборов и девять результативных передач. Самым результативным в составе «Далласа» стал разыгрывающий Кайри Ирвинг. Он набрал 20 очков, совершил один подбор и отдал одну передачу.