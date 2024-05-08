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Холмгрен показал уникальную статистическую линейку среди новичков в матче плей-офф

Холмгрен показал уникальную статистическую линейку среди новичков в матче плей-офф
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Сегодня, 8 мая, в Оклахома-Сити состоялся первый матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между местным «Оклахома-Сити Тандер» и «Даллас Маверикс». Хозяева одержали победу со счётом 117:95 и вышли вперёд в серии — 1-0.

В составе хозяев Чет Холмгрен продемонстрировал уникальную статистическую линейку среди новичков, заработав 19 очков, сделав семь подборов, два перехвата, три блок-шота и реализовав два трёхочковых.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
08 мая 2024, среда. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
117 : 95
Даллас Маверикс
Даллас
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Холмгрен - 19, Уильямс - 18, Уиггинс - 16, Уильямс - 11, Дорт - 7, Уоллес - 7, Джо - 6, Гидди - 2, Дженг - 2, Уотерс III, Бийомбо, Хэйворд, Уильямс, Мускала
Даллас Маверикс: Ирвинг - 20, Дончич - 19, Гэффорд - 16, Грин - 11, Вашингтон - 10, Джонс - 7, Экзам - 5, Лоусон - 3, Лайвли - 2, Хардуэй-младший - 2, Харди, Пауэлл, Моррис

Следующий матч между командами состоится 10 мая.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. На его счету 29 очков, девять подборов и девять результативных передач. Самым результативным в составе «Далласа» стал разыгрывающий Кайри Ирвинг. Он набрал 20 очков, совершил один подбор и отдал одну передачу.

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