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«Даллас» проиграл первый матч серии плей-офф пятый раз подряд

«Даллас» проиграл первый матч серии плей-офф пятый раз подряд
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Команда «Даллас Маверикс» начала серию плей-офф НБА с поражения в пятый раз подряд. Напомним, сегодня подопечные Джейсона Кидда уступили в первой игре с «Оклахома-Сити Тандер» (95:117).

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
08 мая 2024, среда. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
117 : 95
Даллас Маверикс
Даллас
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Холмгрен - 19, Уильямс - 18, Уиггинс - 16, Уильямс - 11, Дорт - 7, Уоллес - 7, Джо - 6, Гидди - 2, Дженг - 2, Уотерс III, Бийомбо, Хэйворд, Уильямс, Мускала
Даллас Маверикс: Ирвинг - 20, Дончич - 19, Гэффорд - 16, Грин - 11, Вашингтон - 10, Джонс - 7, Экзам - 5, Лоусон - 3, Лайвли - 2, Хардуэй-младший - 2, Харди, Пауэлл, Моррис

В 2016 году «Даллас» также уступил «Оклахоме» в первом матче серии. Тогда коллективы встречались в первом раунде плей-офф (4-1 в пользу «Тандер»). В сезонах-2019/2020 и 2020/2021 «Маверикс» встречались на старте плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс», уступив 2-4 и 3-4 соответственно. В этом сезоне команда вновь попала в 1/4 финала Западной конференции на «Клипперс», но после поражения в первом матче сумела выиграть серию со счётом 4-2.

Самым результативным игроком сегодняшнего матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. На его счету 29 очков, девять подборов и девять результативных передач.

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