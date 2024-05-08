«Подпишут Бронни и дойдут до 1-го раунда». Ховард дал прогноз на следующий сезон «Лейкерс»

Чемпион НБА 2020 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард спрогнозировал, как выступит его бывшая команда в следующем сезоне.

«Они получат Бронни в следующем году, Леброн сказал: «Слушайте, я не подпишу контракт, пока вы не заберёте Бронни к себе». Он будет играть за «Лейкерс». Брон проведёт свой 21-й сезон в «Лейкерс», и они снова получат выход в первый раунд. Но на этом всё. Старой гвардии игроков будет сложно побеждать с новичками», — приводит слова Ховарда Fadeaway World.

Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» уже закончил борьбу в нынешнем сезоне НБА. В первом раунде плей-офф калифорнийский клуб уступил «Денвер Наггетс» со счётом 1-4.

Ранее североамериканский журналист и обозреватель Los Angeles Times Дэн Войке сообщил имена двух главных кандидатов на пост тренера «Лос-Анджелес Лейкерс».