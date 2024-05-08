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Остин Риверс считает, что «Майами» изменит состав перед следующим сезоном

Остин Риверс считает, что «Майами» изменит состав перед следующим сезоном
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Остин Риверс считает, что «Майами Хит» планирует изменить состав перед началом следующего сезона.

«Они определённо хотят кого-то заполучить, не может быть такого, чтобы ты вернулся к следующему сезону, думая, что той команды, которая была у них в этом сезоне, достаточно», — приводит слова Риверса NBA Central.

Напомним, в нынешнем плей-офф «Майами» выступал без лидера команды Джимми Батлера. Батлер пропустил все матчи первого раунда из-за травмы. Таким образом, «Хит» уступили «Бостон Селтикс» в серии со счётом 1-4 и не смогли повторить успех прошлого сезона, когда команда смогла пройти в финал.

Ранее букмекерская компания Bobada опубликовала коэффициенты на команды, которые являются претендентами на то, чтобы осуществить обмен с «Майами Хит» для приобретения форварда Джимми Батлера.

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