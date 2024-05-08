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Бриттни Грайнер появилась на обложке популярного американского журнала

Бриттни Грайнер появилась на обложке популярного американского журнала
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Известная баскетболистка Бриттни Грайнер стала героиней репортажа популярного американского издания The Cut.

Фото: The Cut

Фото: Социальные сети Бриттни Грайнер

«Спасибо за то, что поделились моей историей. Весь этот опыт научил меня ценить время, потому что завтрашний день не гарантирован! Я могу только надеяться, что те, кто услышит мою историю и прочитает книгу «Возращение домой», также отметят для себя ценность времени и смогут преодолевать самые большие испытания в жизни», — написала Грайнер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Грайнер вернулась в США из России в декабре 2022 года в результате обмена заключёнными. В Российской Федерации она отбывала наказание за транспортировку запрещённых веществ. Баскетболистку обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута.

Представление Грайнер перед Матчем всех звёзд женской НБА:

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