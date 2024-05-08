Главный тренер «Маккаби» обвинил судей в поражении от «Панатинаикоса»

Главный тренер «Маккаби» Одед Катташ считает, что судьи пятого матча серии 1/4 финала Евролиги с «Панатинаикосом» (72:81) оказали решающее влияние на исход встречи.

«Я действительно горжусь игроками. Для меня наши ребята — настоящие чемпионы. Подходя к этой игре, мы знали, что она не будет лёгкой, но есть вещи, которые лежат за пределами баскетбола. Я бы хотел, чтобы исход этой серии решали игроки и баскетбол.

Мы никогда не говорили о судьях на протяжении всей серии, даже наш соперник говорил, но, возможно, нам стоит это сделать. Не может быть, чтобы в пятой игре, в очень контактной игре с обеих сторон, было 35-6 по штрафным броскам, если исключить последние четыре броска Лоренцо Брауна. Может быть, это совпадение, но это сумасшедшая разница.

Мы как клуб — игроки и тренеры — проявили больше уважения к баскетболу и Евролиге на протяжении всей серии, чем некоторые из тех, кто был на площадке сегодня», — приводит слова Катташа Basket News.

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Евролига. 1/4 финала. 5-й матч. «Панатинаикос» — «Маккаби Тель-Авив»:

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