«А если бы проиграли?» Грин высказался о пропуске игры Гобером из-за рождения ребёнка

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал решение центрового »Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобера пропустить вторую игру полуфинальной серии Западной конференции с «Денвер Наггетс» из-за рождения ребёнка.

«Я отец четверых детей. Я люблю своих детей, люблю свою жену, но ей придётся потерпеть ради меня ещё несколько часов, чтобы я смог сыграть в плей-офф.

Во-первых, поздравляю его. Каждый раз, когда мы приносим в этот мир новую жизнь, это нечто особенное, и, как я уже сказал, будучи отцом четверых детей, я не принимаю это как должное. Но я также стараюсь не воспринимать игру плей-офф как должное. Поэтому, когда я услышал, что Руди не будет играть, моя первая реакция была что-то вроде: «Вау, серьёзно?» И у меня возник вопрос: если бы они проиграли первый матч, остался бы его подход таким же? Если бы они были на грани 0-2 в серии, он сохранил бы такой же подход или остался на месте?» — приводит слова Грина Clutch Points.