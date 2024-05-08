Мэлоун: хорошо, что у нас есть несколько дней на подготовку к третьей игре с «Миннесотой»

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун высказался по поводу полуфинальной серии Западной конференции с «Миннесотой Тимбервулвз».

Напомним, первые два матча, которые прошли в Денвере, завершились победой гостей. Таким образом, на данный момент счёт в серии 2-0 в пользу «Тимбервулвз».

«Хорошо, что у нас будет ещё несколько дней на подготовку к следующему матчу. У нас есть возможность хорошо подумать о том, что мы должны делать дальше и как нам исправить ситуацию. У меня будет гораздо лучшая идея по этому вопросу, когда мы вернёмся в зал и почувствуем, на что способны наши игроки в сегодняшнем состоянии», — приводит слова Мэлоуна ESPN.

Третий матч состоится в Миннесоте 11 мая, начало в 4:30 по московскому времени.