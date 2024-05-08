«Я должен быть лучше». Дончич прокомментировал проигрыш «Оклахоме» в первом матче серии

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дочнич дал комментарий по поводу поражения в стартовом матче полуфинальной серии Западной конференции с «Оклахома-Сити Тандер» (95:117).

«Какая разница, что происходило на паркете сегодня? Мы проиграли. Мы просто должны перейти к следующему матчу. Я должен быть лучше, мы должны быть лучше.

Мы должны сосредоточиться. Это отличная команда, отлично защищающаяся, отлично атакующая, так что легко не будет. Мы должны играть в хороший баскетбол, сосредоточенный баскетбол в течение всех 48 минут», — сказал Дончич на послематчевой пресс-конференции.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. На его счету 29 очков, девять подборов и девять результативных передач.

Следующий матч между командами состоится 10 мая.