Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Олимпиакос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Я должен быть лучше». Дончич прокомментировал проигрыш «Оклахоме» в первом матче серии

«Я должен быть лучше». Дончич прокомментировал проигрыш «Оклахоме» в первом матче серии
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дочнич дал комментарий по поводу поражения в стартовом матче полуфинальной серии Западной конференции с «Оклахома-Сити Тандер» (95:117).

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
08 мая 2024, среда. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
117 : 95
Даллас Маверикс
Даллас
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Холмгрен - 19, Уильямс - 18, Уиггинс - 16, Уильямс - 11, Дорт - 7, Уоллес - 7, Джо - 6, Гидди - 2, Дженг - 2, Уотерс III, Бийомбо, Хэйворд, Уильямс, Мускала
Даллас Маверикс: Ирвинг - 20, Дончич - 19, Гэффорд - 16, Грин - 11, Вашингтон - 10, Джонс - 7, Экзам - 5, Лоусон - 3, Лайвли - 2, Хардуэй-младший - 2, Харди, Пауэлл, Моррис

«Какая разница, что происходило на паркете сегодня? Мы проиграли. Мы просто должны перейти к следующему матчу. Я должен быть лучше, мы должны быть лучше.

Мы должны сосредоточиться. Это отличная команда, отлично защищающаяся, отлично атакующая, так что легко не будет. Мы должны играть в хороший баскетбол, сосредоточенный баскетбол в течение всех 48 минут», — сказал Дончич на послематчевой пресс-конференции.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. На его счету 29 очков, девять подборов и девять результативных передач.

Следующий матч между командами состоится 10 мая.

Материалы по теме
Видео
«Оклахома» обыграла «Даллас» в первом матче серии второго раунда плей-офф НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android