Дэйгнолт рассказал, за счёт чего «Оклахома» выиграла в первом матче серии с «Далласом»

Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт прокомментировал победу команды в первом матче полуфинальной серии Западной конференции с «Даллас Маверикс» (117:95).

«Мне показалось, что после не очень удачного начала мы вошли в хорошую колею. Очень умные атаки. У нас было хорошее сочетание агрессии и грамотной игры в обороне. Они действительно хороши, когда вы замедляетесь и позволяете им выстроить схему и выверять её.

Думаю, мы можем ожидать, что они будут играть лучше, чем сегодня. Последнее, что мы хотим сделать, это недооценить соперника», — приводит слова Дэйгнолта ESPN.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. На его счету 29 очков, девять подборов и девять результативных передач.

Следующий матч между командами состоится 10 мая.