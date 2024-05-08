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Дэйгнолт рассказал, за счёт чего «Оклахома» выиграла в первом матче серии с «Далласом»

Дэйгнолт рассказал, за счёт чего «Оклахома» выиграла в первом матче серии с «Далласом»
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Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт прокомментировал победу команды в первом матче полуфинальной серии Западной конференции с «Даллас Маверикс» (117:95).

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
08 мая 2024, среда. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
117 : 95
Даллас Маверикс
Даллас
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Холмгрен - 19, Уильямс - 18, Уиггинс - 16, Уильямс - 11, Дорт - 7, Уоллес - 7, Джо - 6, Гидди - 2, Дженг - 2, Уотерс III, Бийомбо, Хэйворд, Уильямс, Мускала
Даллас Маверикс: Ирвинг - 20, Дончич - 19, Гэффорд - 16, Грин - 11, Вашингтон - 10, Джонс - 7, Экзам - 5, Лоусон - 3, Лайвли - 2, Хардуэй-младший - 2, Харди, Пауэлл, Моррис

«Мне показалось, что после не очень удачного начала мы вошли в хорошую колею. Очень умные атаки. У нас было хорошее сочетание агрессии и грамотной игры в обороне. Они действительно хороши, когда вы замедляетесь и позволяете им выстроить схему и выверять её.

Думаю, мы можем ожидать, что они будут играть лучше, чем сегодня. Последнее, что мы хотим сделать, это недооценить соперника», — приводит слова Дэйгнолта ESPN.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. На его счету 29 очков, девять подборов и девять результативных передач.

Следующий матч между командами состоится 10 мая.

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