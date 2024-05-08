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Бикерстаф прокомментировал игровое время Митчелла в матчах плей-офф

Бикерстаф прокомментировал игровое время Митчелла в матчах плей-офф
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Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Джей Би Бикерстаф дал комментарий по поводу игрового времени лидера команды Донована Митчелла.

Напомним, сегодня, 8 мая, состоялся первый матч полуфинальной серии Восточной конференции между Кливлендом и Бостон Селтикс. Встреча завершилась победой кельтов со счётом 120:95. Донован Митчелл провёл на площадке 37 минут и отметился 33 набранными очками.

«Мы стараемся держать его на площадке как можно дольше. Он играет больше 40 минут за игру. Мы делаем все возможное, чтобы он оставался на площадке, потому что знаем, насколько он полезен. Но мы не собираемся изнурять его, чтобы в четвертой четверти у него не оставалось сил», — приводит слова Бикерстафа ESPN.

Напомним, «Бостон» выиграл регулярный чемпионат Восточной конференции. «Кливленд» занял четвёртое место.

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