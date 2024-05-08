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Гомельский: большое количество потерь ЦСКА — результат агрессивной защиты «Зенита»

Гомельский: большое количество потерь ЦСКА — результат агрессивной защиты «Зенита»
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Именитый баскетбольный комментатор Владимир Гомельский дал комментарий по поводу поражения ЦСКА во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (83:91).

«Большое количество потерь по ходу матча — не только вина игроков ЦСКА, но и результат агрессивной защиты «Зенита».

Виноват ли тренер ЦСКА в поражении? Тренер готовит команду к матчу, выбирает тактику игры в защите и в атаке, руководит игрой по ходу матча, отвечает за мотивацию и проводит замены. И тренер всегда виноват в поражении. Так устроен профессиональный спорт», — написал Гомельский на своём сайте.

В первом раунде ЦСКА без поражений прошёл серию с «Енисеем», после чего выиграл первую игру полуфинала с «Зенитом». Петербургский клуб сравнял счёт в серии — 1-1. Две следующие игры полуфинала состоятся в Москве. Напомним, противостояние длится до четырёх побед.

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