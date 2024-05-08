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Секулич ответил на обвинения в установке травмировать лидеров УНИКСа

Секулич ответил на обвинения в установке травмировать лидеров УНИКСа
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич ответил на обвинения в том, что у его команды есть установка травмировать лидеров УНИКСа во время полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

«Локомотив-Кубань» обвиняют в жёсткой и даже грубой игре?

Не знаю кто это сказал, но очень надеюсь, что это звучит не из стана команды соперника. Это чьё-то субъективное мнение. Да, можно говорить глупости и за это не штрафуют. В любом случае это неправда, и мы приехали сюда играть в баскетбол. Димитриевич — один из лидеров, и, конечно, к нему у нас повышенное внимание, но я никогда в жизни не скажу травмировать игрока команды соперника. Если кто-то так думает, это его проблема», — приводит слова Секулича пресс-служба команды.

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