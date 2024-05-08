Секулич рассказал об установке перед второй игрой серии с УНИКСом
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич дал комментарий по поводу предстоящего второго матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом.
Единая лига ВТБ . 1/2 финала
08 мая 2024, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Главное, на что обратим внимание, — это точное выполнение всех установок на игру. И прежде всего — в защите, потому что в проигранном матче их было допущено слишком много, команде не хватало коммуникации на площадке. А во-вторых, нужно справляться с давлением, которое навязывает соперник. Они играют жёстко, на грани фола, к этому нужно уметь адаптироваться. В матче было много физического контакта, у игроков есть микротравмы, но ко второй встрече, надеюсь, они будут готовы», — приводит слова Секулича пресс-служба краснодарского клуба.
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